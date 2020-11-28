Чепиков доволен 10-м местом Логинова в индивидуальной гонке на Кубке мира

Вице-президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Сергей Чепиков поделился мнением о результатах мужской сборной по биатлону в индивидуальной гонке на Кубке мира. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место.

— Быть в первой десятке сильнейших — это всегда хороший результат, — сказал Чепиков. — Тем более, что это был первый нервозный старт в условиях пандемии, в условиях тестирования. Неизвестно было, будет ли команда стартовать или нет, поэтому я считаю, что это нормальный результат. Конечно, хотелось бы, чтобы вся команда более ровно так выступала, но вы знаете, что Гараничев и Бабиков у нас не бежали из-за того, что у них положительные тесты. Эдуард Латыпов хорошо бежал, по ходу гонки у него был чистый ход, это дает надежду на хороший результат в спринтерской гонке. Поэтому будем болеть дальше.

Если говорить о победе Стурле Легрея, то для него был очень удачный день. Гонка 20-километровая — это классическая дисциплина. Тут очень важно, что за штраф одна минута, а не как в спринтерской гонке штрафной круг — 22-23 секунды. Они бегут, поэтому здесь и цена выстрела выше. И бежал он под испанца, достаточно интенсивно. Посмотрим, как будет на следующих гонках, а так, это очень хороший результат для новичка. (Екатерина Звенигородская)