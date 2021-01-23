Чемпион мира Черезов отреагировал на третье место сборной России в мужской эстафете

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал для «СЭ» итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Сборная России заняла третье место. Первыми стали французы, вторые — норвежцы.

— Во-первых, я хочу поздравить всех: ребят, команду, тренеров, персонал. Это первая медаль за долгое время. Хотел бы отметить профессиональный и зрелый подход Антона Бабикова, Матвея Елисеева — достойно прошли свои этапы, замечательно работали над поставленными задачами. По тактике тоже нет вопросов. Эдуард тоже показал себя как настоящий боец, который может выжимать максимум в последний круг и выцарапывать результат в последние километры.

Саше Логинову, на мой взгляд, немножко не хватило концентрации. Видно, что функционально он неплохо готов, но проблемы есть. В целом, команда смотрится здорово. Есть понимание, что набираем обороты, появилась хорошая тенденция в результатах. Очень хорошие надежды у всех болельщиков перед чемпионатом мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поздравил россиян с медалью в эстафете.

(Владимир Пушкарев)