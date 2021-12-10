Анатолий Хованцев: «Пока только Логинов и Латыпов могут конкурировать с лидерами»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов на спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Мужская команда готова показывать результаты. Сегодня немного не получилось со стрельбой. Логинову не хватило на последнем круге, но все равно выступил хорошо. Он может хорошо выступать в горах, на высоте. Латыпов тоже отлично по скорости прошел. Мужская команда по ходу сезона должна войти в режим и оказаться на подиуме. Логинов и Латыпов — наши лидеры. Хотелось бы, чтобы таких было больше в команде. Пока только они могут конкурировать», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 10 декабря, немецкий биатлонист Йоханнес Кюн выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший четвертое место (+22,0; 1). В топ-10 попал еще один представитель России, Эдуард Латыпов, показавший 10-й результат (+41,4).