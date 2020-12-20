Бывший тренер сборной России Хованцев раскритиковал акцию с денежным призом прервавшему антирекорд биатлонисту

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев раскритиковал акцию, о которой объявил комментатор Дмитрий Губерниев. В эфире «Матч ТВ» журналист объявил, что биатлонист, который прервет антирекордную серию сборной России на Кубке мира, получит 100 тысяч рублей.

«Мое мнение заключается в том, что все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева, — сказал Хованцев ТАСС. — Если даже говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно, вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он и так получил значительно больше.

К тому же я знаю наших ребят и девчонок, они заинтересованы в первую очередь в результате. Так что все это, как мне кажется, просто пиар-акция».

Безмедальная серия российских биатлонистов достигла 39 гонок.