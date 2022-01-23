«Отставание катастрофическое». Экс-президент СБР раскритиковал выступление сборной России в мужской эстафете

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги мужской эстафеты на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

«На финише больше было шоу Дмитрия Губерниева. На последнем этапе у Германии и Франции шли ребята даже из третьего состава. Француз вообще из юниоров, только-только начал пробовать себя на взрослом уровне. Уровень этих ребят — детский сад. Конечно, Эдик их обыграл. Так что это больше Дима Губерниев всех повеселил. Все бы было иначе, если бы бежали Фийон-Майе, Жаклен или Долль. Что касается состояния Эдика, я бы не сказал, что он себя нормально чувствует. Посмотрите разницу с норвежцами. Они могли после заключительной стрельбы ехать с флагом весь круг. Очень много проигрываем. И это еще не было шведов, основных французов и немцев. Отставание от Норвегии катастрофическое. Радоваться второму месту сегодня можно только благодаря Диме Губерниеву», — сказал Драчев «СЭ».

Также четырехкратный чемпион мира оценил готовность российских биатлонистов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Не знаю, можно ли улучшить ход к играм. Мы боролись только два этапа, дальше без шансов. Не могу понять, почему такое большое отставание у Логинова, проиграл очень много. У Латыпова же надо смотреть его время по сравнению с Кристиансеном, но тот уже не боролся, ехал просто так. Не знаю, что сейчас можно сделать. У всех такое состояние. Я бы рассматривал сегодняшнюю эстафету как легкий променаж перед Олимпиадой», — добавил Драчев.

23 января серебро в мужской эстафете завоевала сборная России. В ее составе бежали: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место заняла сборная Норвегии, третья — сборная Германии.