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Бронзовый финиш сборной России в Антерсельве: Латыпов «съедает» Долля

18:45
Бенедикт Долль и Эдуард Латыпов. Фото скриншот "Матч ТВ"
Бенедикт Долль и Эдуард Латыпов. Фото скриншот "Матч ТВ"

Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. На финише россиянин Эдуард Латыпов обошел немца Бенедикта Долля в борьбе за бронзу. К последней стрельбе Латыпов подошел третьим, но воспользовался тремя дополнительными патронами и ушел со стрельбища на четвертом месте. Однако на заключительном отрезке он смог обогнать соперника.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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