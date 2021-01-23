Бронзовый финиш сборной России в Антерсельве: Латыпов «съедает» Долля

Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. На финише россиянин Эдуард Латыпов обошел немца Бенедикта Долля в борьбе за бронзу. К последней стрельбе Латыпов подошел третьим, но воспользовался тремя дополнительными патронами и ушел со стрельбища на четвертом месте. Однако на заключительном отрезке он смог обогнать соперника.

АААААА! Только посмотри, как наши вырвали бронзу в эстафете ??



Латыпов — просто король финишей ?? pic.twitter.com/5rXUctc1IV — Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2021