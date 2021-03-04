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Братья Бе выступят в эстафете на Кубке мира в Нове-Место

21:28
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Официальный сайт Международного союза биатлонистов 4 марта опубликовал состав сборной Норвегии на мужскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

На первом этапе за скандинавов побежит Штурла Легрейд, за ним на дистанцию выйдут Йоханнес Дале и Тарьей Бе, а финишером станет лидер Кубка мира нынешнего сезона Йоханнес Бе.

4 марта сборная России также назвала состав на гонку. Мужская эстафета пройдет в пятницу, 5 марта. Начало — в 17.20 (мск).

Ранее 4 марта женская сборная России финишировала восьмой в данном виде программы.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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