Бородавко подвел итоги сезона для Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для российского лыжника Александра Большунова.

«В сегодняшней гонке все было по плану. Мы должны понимать, что он тоже может уставать, он человек. Он не робот, чтобы выигрывать все гонки подряд. Мы спокойно воспринимаем то, что есть. У нас нет никаких сожалений, что сегодня Саша ушел без медалей. Какие итоги сезона? Большунов стал в этом году чемпионом мира, выиграл Кубок мира, выиграл Тур де Ски. Он одержал значимые победы, сезон удался», — сказал Бородавко «СЭ».

В сегодняшней гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине Александр Большунов занял 6-е место.

(Владимир Пушкарев)