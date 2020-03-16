Большунова лишили триумфа, Фуркад ушел на пенсию. Зимний live «СЭ»

Журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик, Владимир Иванов и Дмитрий Кузнецов в понедельник в 13:00 на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние новости уходящего зимнего сезона. Несмотря на коронавирус, есть темы для разговора, помимо заразы:

— уход легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада. За что многие его не любят?

— итоги сезона для биатлонной сборной России. Кого из тренеров и спортсменов надо выгнать?

— лыжник Большунов вернулся в Россию, но Кубка мира пока не получил. Его пришлют по почте?

— состоятся ли лыжный и биатлонный чемпионаты страны, несмотря на угрозу коронавируса?

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