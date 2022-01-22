Богалий: «У Казакевич проблемы в голове. Делает ли она то, что ей говорит психолог?»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о серебряной медали российских биатлонисток в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Антхольце.

«Поздравляю девчонок с серебром! У нас есть бойцы, которые могут вытянуть команду — как это сделали Нигматуллина и Резцова. При этом печально, что Казакевич не справилась со стрельбой стоя. Нельзя заходить на три штрафных круга. Надо стрелять даже без запасных патронов, потому что на Олимпиаде нас никто ждать не будет.

У Ирины проблемы в голове. Она сама себе мешает стрелять. Главный вопрос: делает ли она то, что ей говорит психолог? Понимает ли она, что ей нужно что-то изменить в себе... С одной стороны, мы вторые, с другой — у нас три штрафных круга. Не самые приятные ощущения перед Олимпиадой», — сказала Богалий «Чемпионату».

Российская биатлонистка Ирина Казакевич зашла на 3 штрафных круга в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.