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Богалий: «Ситуации наших биатлонистов очень нелепые, но у нас другой команды нет»

Богалий считает оплошности российских биатлонистов нелепыми
17:57
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Олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов на первом этапе Кубка мира.

«Мы можем сразу закопать команду, посмеяться над ее огрехами. Ситуации на самом деле нелепые, но у нас другой команды нет, и мы ее должны поддержать, — цитирует спортсменку ТАСС. — Они и готовились все лето для того, чтобы убрать прежние ошибки. Но сразу скажу, что я не верю в отговорки о том, что все должно решиться на чемпионате мира или на Олимпийских играх. Спортсмены, не реализовавшие себя в январе, вряд ли могут претендовать на победы в дальнейшем».

После первого этапа турнира в мужской сборной произошли изменения: Матвея Елисеева и Евгения Гараничева заменили Василий Томшин и Александр Поварницын, в женской команде замен не было.

На соревнованиях произошло несколько оплошностей российских спортсменов: Эдуард Латыпов свернул мимо финишного створа, а Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта.

По итогу первого этапа нового биатлонного сезона в шведском Эстерсунде сборная России не завоевала ни одной медали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13070151

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Анна Горшкова все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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