Богалий: «Ситуации наших биатлонистов очень нелепые, но у нас другой команды нет»

Олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов на первом этапе Кубка мира.

«Мы можем сразу закопать команду, посмеяться над ее огрехами. Ситуации на самом деле нелепые, но у нас другой команды нет, и мы ее должны поддержать, — цитирует спортсменку ТАСС. — Они и готовились все лето для того, чтобы убрать прежние ошибки. Но сразу скажу, что я не верю в отговорки о том, что все должно решиться на чемпионате мира или на Олимпийских играх. Спортсмены, не реализовавшие себя в январе, вряд ли могут претендовать на победы в дальнейшем».

После первого этапа турнира в мужской сборной произошли изменения: Матвея Елисеева и Евгения Гараничева заменили Василий Томшин и Александр Поварницын, в женской команде замен не было.

На соревнованиях произошло несколько оплошностей российских спортсменов: Эдуард Латыпов свернул мимо финишного створа, а Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта.

По итогу первого этапа нового биатлонного сезона в шведском Эстерсунде сборная России не завоевала ни одной медали.