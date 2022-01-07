Богалий считает, что женская сборная России по биатлону начала всплывать

Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в разговоре с «СЭ» прокомментировала итоги женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Если сравнивать с подводной лодкой, сборная России начала всплывать. На третьем этапе Кубка мира перископ начал показываться. Появилась результативность, уверенность. А Оберхоф — этап, где все непредсказуемо. Завтра может быть совершенно полярная картинка. Девушкам точно есть, что показывать и куда разбегаться», — сказала Богалий в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Олимпийская чемпионка также оценила персональные выступления Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной.

«Кристина после Нового года показывает хорошую скорость. Да, стойка у нее сегодня не получилась. Сейчас главное не заводиться и работать, как она умеет. Ульяна, видимо, о чем-то задумалась. Вот на детских соревнованиях тренер подходит к штрафному кругу и говорит, сколько надо пробежать. Но тут уже сам спортсмен должен иметь в виду свои штрафные круги. Потеря концентрации налицо. Возможно, Нигматуллина просчитывала какие-то варианты у себя в голове», — добавила Богалий.

7 января норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку в Оберхофе. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жули Симон. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая седьмое место.