Богалий: «Почему у нас есть возможность кого-то попробовать на Кубке мира, но мы не делаем этого?»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о результатах российских биатлонисток в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).

«Лучшая из наших — десятая. Значит, сейчас мы так готовы. В подготовке к Олимпиаде у каждого своя стратегия: тренеры дали одним девчонкам отдохнуть, другим — посоревноваться, — цитирует Богалий «Чемпионат». — Другое дело, почему у нас есть возможность кого-то попробовать на КМ, но мы не делаем этого? Когда я бегала, то всегда выступала полная квота. Кубок мира — самое большое событие по накалу, если не брать ОИ. Если что-то проверять, то на КМ».

Также Богалий оценила выступление Ульяны Нигматуллиной, которая заняла 10-е место в гонке.

«Ульяне скорость не позволила быть выше. Два промаха — это не хорошо и не плохо. Рабочая ситуация. Хотя последний круг у Нигматуллиной великолепный. Возможно, она все время шла ниже своих возможностей», — добавила она.

Россиянка Валерия Васнецова заняла 63-е место, Ирина Казакевич расположилась на 65-й строчке в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустили гонку. Тренерский штаб пришел к такому решению после консультации с врачами.