Биатлонисты сборной России завоевали всего две личные награды в Кубке мира-2020/21. В последней гонке сезона-2020/21 Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в Эстерсунде. До этого на подиум поднимался только Александр Логинов в спринте в Антерсельве.

Медали сборной России в Кубке мира-2020/21

Дата Место Дисциплина Спортсмен Место 10.01.2021 Оберхоф См.эстафета Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов 1-е 22.01.2021 Антерсельва Спринт (м) Александр Логинов 1-е 23.01.2021 Антерсельва Эстафета (м) Бабиков, Елисеев, Логинов, Латыпов 3-е 24.01.2021 Антерсельва Эстафета (ж) Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева 1-е 20.02.2021 Поклюка (ЧМ) Эстафета (м) Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов 3-е 05.03.2021 Нове Место Эстафета (м) Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов 2-е 21.03.2021 Эстерсунд Масс-старт (м) Эдуард Латыпов 2-е

В неофициальном медальном зачете сезона сборная России заняла пятое место. При этом Норвегия выиграла более половины проведенных гонок — 38 из 70.

Медальный зачет Кубка мира-2020/21

З С Б Всего 1. Норвегия 38 25 20 83 2. Франция 12 10 12 34 3. Швеция 8 12 11 31 4. Германия 3 8 9 20 5. Россия 3 2 2 7 6. Италия 2 3 6 11 7. Австрия 2 3 4 9 8. Белоруссия 1 5 2 8 9. Чехия 1 0 0 1 10. Украина 0 2 1 3 11. Словения 0 0 1 1 США 0 0 1 1 Швейцария 0 0 1 1 Итого 70 70 70 210

Пятое место — повторение лучшего результата России в медальном зачете Кубка мира за последние восемь лет. Но суммарные семь наград — один из трех худших результатов в истории, а два личных подиума — абсолютный антирекорд.

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