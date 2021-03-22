В Кубке мира-2020/21 у Норвегии — 83 медали, 38 — золотых. У России — всего 7
Биатлонисты сборной России завоевали всего две личные награды в Кубке мира-2020/21. В последней гонке сезона-2020/21 Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в Эстерсунде. До этого на подиум поднимался только Александр Логинов в спринте в Антерсельве.
Медали сборной России в Кубке мира-2020/21
|
Дата
|
Место
|
Дисциплина
|
Спортсмен
|
Место
|
10.01.2021
|
Оберхоф
|
См.эстафета
|
Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов
|
1-е
|
22.01.2021
|
Антерсельва
|
Спринт (м)
|
Александр Логинов
|
1-е
|
23.01.2021
|
Антерсельва
|
Эстафета (м)
|
Бабиков, Елисеев, Логинов, Латыпов
|
3-е
|
24.01.2021
|
Антерсельва
|
Эстафета (ж)
|
Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева
|
1-е
|
20.02.2021
|
Поклюка (ЧМ)
|
Эстафета (м)
|
Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов
|
3-е
|
05.03.2021
|
Нове Место
|
Эстафета (м)
|
Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов
|
2-е
|
21.03.2021
|
Эстерсунд
|
Масс-старт (м)
|
Эдуард Латыпов
|
2-е
В неофициальном медальном зачете сезона сборная России заняла пятое место. При этом Норвегия выиграла более половины проведенных гонок — 38 из 70.
Медальный зачет Кубка мира-2020/21
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Норвегия
|
38
|
25
|
20
|
83
|
2. Франция
|
12
|
10
|
12
|
34
|
3. Швеция
|
8
|
12
|
11
|
31
|
4. Германия
|
3
|
8
|
9
|
20
|
5. Россия
|
3
|
2
|
2
|
7
|
6. Италия
|
2
|
3
|
6
|
11
|
7. Австрия
|
2
|
3
|
4
|
9
|
8. Белоруссия
|
1
|
5
|
2
|
8
|
9. Чехия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
10. Украина
|
0
|
2
|
1
|
3
|
11. Словения
|
0
|
0
|
1
|
1
|
США
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Швейцария
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Итого
|
70
|
70
|
70
|
210
Пятое место — повторение лучшего результата России в медальном зачете Кубка мира за последние восемь лет. Но суммарные семь наград — один из трех худших результатов в истории, а два личных подиума — абсолютный антирекорд.
Последние 10 сезонов России в Кубке мира
|
Сезон
|
Гонки
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Место
|
Личные медали
|
2011/12
|
63
|
8
|
8
|
12
|
28
|
4-е
|
22 (6-6-10)
|
2012/13
|
64
|
7
|
12
|
9
|
28
|
3-е
|
20 (4-9-7)
|
2013/14
|
53
|
1
|
8
|
10
|
19
|
12-е
|
17 (1-8-8)
|
2014/15
|
66
|
7
|
10
|
6
|
23
|
5-е
|
18 (3-10-5)
|
2015/16
|
65
|
5
|
4
|
10
|
19
|
6-е
|
15 (3-3-9)
|
2016/17
|
67
|
5
|
6
|
8
|
19
|
5-е
|
14 (4-4-6)
|
2017/18
|
56
|
2
|
0
|
5
|
7
|
9-е
|
5 (2-0-3)
|
2018/19
|
66
|
2
|
4
|
7
|
13
|
8-е
|
8 (1-4-5)
|
2019/20
|
60
|
1
|
2
|
4
|
7
|
6-е
|
6 (1-1-4)
|
2020/21
|
70
|
3
|
2
|
2
|
7
|
5-е
|
2 (1-1-0)
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