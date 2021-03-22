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В Кубке мира-2020/21 у Норвегии — 83 медали, 38 — золотых. У России — всего 7

22 марта 2021, 01:00
Сезон-2020/21: итоги. Фото AFP
Сезон-2020/21: итоги. Фото AFP

Биатлонисты сборной России завоевали всего две личные награды в Кубке мира-2020/21. В последней гонке сезона-2020/21 Эдуард Латыпов занял второе место в масс-старте в Эстерсунде. До этого на подиум поднимался только Александр Логинов в спринте в Антерсельве.

Медали сборной России в Кубке мира-2020/21

Дата

Место

Дисциплина

Спортсмен

Место

10.01.2021

Оберхоф

См.эстафета

Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов

1-е

22.01.2021

Антерсельва

Спринт (м)

Александр Логинов

1-е

23.01.2021

Антерсельва

Эстафета (м)

Бабиков, Елисеев, Логинов, Латыпов

3-е

24.01.2021

Антерсельва

Эстафета (ж)

Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева

1-е

20.02.2021

Поклюка (ЧМ)

Эстафета (м)

Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов

3-е

05.03.2021

Нове Место

Эстафета (м)

Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов

2-е

21.03.2021

Эстерсунд

Масс-старт (м)

Эдуард Латыпов

2-е

В неофициальном медальном зачете сезона сборная России заняла пятое место. При этом Норвегия выиграла более половины проведенных гонок — 38 из 70.

Медальный зачет Кубка мира-2020/21

З

С

Б

Всего

1. Норвегия

38

25

20

83

2. Франция

12

10

12

34

3. Швеция

8

12

11

31

4. Германия

3

8

9

20

5. Россия

3

2

2

7

6. Италия

2

3

6

11

7. Австрия

2

3

4

9

8. Белоруссия

1

5

2

8

9. Чехия

1

0

0

1

10. Украина

0

2

1

3

11. Словения

0

0

1

1

США

0

0

1

1

Швейцария

0

0

1

1

Итого

70

70

70

210

Пятое место — повторение лучшего результата России в медальном зачете Кубка мира за последние восемь лет. Но суммарные семь наград — один из трех худших результатов в истории, а два личных подиума — абсолютный антирекорд.

Последние 10 сезонов России в Кубке мира

Сезон

Гонки

З

С

Б

Всего

Место

Личные медали

2011/12

63

8

8

12

28

4-е

22 (6-6-10)

2012/13

64

7

12

9

28

3-е

20 (4-9-7)

2013/14

53

1

8

10

19

12-е

17 (1-8-8)

2014/15

66

7

10

6

23

5-е

18 (3-10-5)

2015/16

65

5

4

10

19

6-е

15 (3-3-9)

2016/17

67

5

6

8

19

5-е

14 (4-4-6)

2017/18

56

2

0

5

7

9-е

5 (2-0-3)

2018/19

66

2

4

7

13

8-е

8 (1-4-5)

2019/20

60

1

2

4

7

6-е

6 (1-1-4)

2020/21

70

3

2

2

7

5-е

2 (1-1-0)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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