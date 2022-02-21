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Сегодня, 16:43

«Я обещаю вернуться еще сильнее и злее». Биатлонистка Шевченко досрочно завершила сезон

Биатлонистка Шевченко досрочно завершила сезон из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заявила, что больше не выступит в нынешнем сезоне из-за травмы ноги.

«К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон, травма оказалось немного серьезнее, чем думали. Ну ничего страшного, как получилось, так получилось. Я обещаю вернуться еще сильнее и злее, с новыми целями и новыми мыслями. Спасибо, всем за поддержку!» — написала спортсменка в Instagram.

Публикация от Anastasia Shevchenko (@ana__shev)

Шевченко получила повреждение в начале января перед этапом Кубка мира в Оберхофе, затем, уже с растяжением, выступила на этапе в Рупольдинге.

В календаре Кубка мира в нынешнем сезоне осталось провести еще три этапа.

Сборная России по биатлону
Анастасия Шевченко
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