Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
Женская сборная Швеции по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 33,2 секунды. Шведки использовали 4 дополнительных патрона.
Второе место заняла сборная Франции, отстав на 40,6 секунды при трех промахах. Третьими стали норвежки +1.06,8 секунды (10 промахов и 1 штрафной круг).
Биатлон
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Эстафета, женщины
Топ-3
1. Швеция (Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:09.33,2 (0+4)
2. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюли Симон) — 40,6 (0+3)
3. Норвегия (Марта Йохансен, Ингрид Тандреволь, Каролин Кноттен, Марен Киркейде) — 1.06,8 (1+10)
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