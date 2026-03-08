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8 марта, 16:52

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Руслан Минаев

Женская сборная Швеции по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 33,2 секунды. Шведки использовали 4 дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Франции, отстав на 40,6 секунды при трех промахах. Третьими стали норвежки +1.06,8 секунды (10 промахов и 1 штрафной круг).

Биатлон

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета, женщины

Топ-3

1. Швеция (Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:09.33,2 (0+4)

2. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюли Симон) — 40,6 (0+3)

3. Норвегия (Марта Йохансен, Ингрид Тандреволь, Каролин Кноттен, Марен Киркейде) — 1.06,8 (1+10)

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