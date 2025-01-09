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Сегодня, 18:15

Француженка Боте выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Руслан Минаев
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Пола Боте.
Фото AFP

Французская биатлонистка Пола Боте выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Спортсменка прошла дистанцию в 7,5 км за 22 минуты 52,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав на 31,1 секунды и допустив один промах. Третьей стала болгарка Милена Тодорова (+35 и один промах).

24-летняя Боте является бронзовой призеркой чемпионата Европы в Ленцерхайде в одиночной смешанной эстафете.

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