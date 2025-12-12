Биатлон
Кубок мира
Календарь Общий зачет Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Уведомления
Главная
Биатлон
Кубок мира

12 декабря 2025, 17:26

Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Руслан Минаев

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Хохфильцене (Австрия).

Жанмонно прошла дистанцию за 19 минут 59,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, с отставанием 15,3 секунды и с одним промахом. Третьей финишировала шведка Анна Магнуссон +16,1 (1 промах).

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

1. Лу Жанмонно (Франция) — 19 минут 59,4 секунды (0 промахов)

2. Марен Киркейде (Норвегия) +15,3 (1)

3. Анна Магнуссон (Швеция) +16,1 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0)

5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анна Магнуссон
Доротея Вирер
Лу Жанмонно
Марен Киркейде
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
СМИ узнали о тысяче избыточных смертей из-за жары во Франции
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с Россией
Определились 9 пар 1/16 финала и пять лучших команд с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
Новак сообщил о снижении норматива продаж бензина на бирже до 10%
«Спартак» интересуется Тюкавиным, «Краснодар» смирился с уходом Сперцяна, «Зенит» нашел сменщика Соболеву. Главные трансферные слухи
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Француз Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости