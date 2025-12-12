Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Хохфильцене (Австрия).
Жанмонно прошла дистанцию за 19 минут 59,4 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, с отставанием 15,3 секунды и с одним промахом. Третьей финишировала шведка Анна Магнуссон +16,1 (1 промах).
Кубок мира
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт
1. Лу Жанмонно (Франция) — 19 минут 59,4 секунды (0 промахов)
2. Марен Киркейде (Норвегия) +15,3 (1)
3. Анна Магнуссон (Швеция) +16,1 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0)
5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0)
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