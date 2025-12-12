Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринта на 7,5 км на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Хохфильцене (Австрия).

Жанмонно прошла дистанцию за 19 минут 59,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, с отставанием 15,3 секунды и с одним промахом. Третьей финишировала шведка Анна Магнуссон +16,1 (1 промах).

Кубок мира

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

1. Лу Жанмонно (Франция) — 19 минут 59,4 секунды (0 промахов)

2. Марен Киркейде (Норвегия) +15,3 (1)

3. Анна Магнуссон (Швеция) +16,1 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (0)

5. Эми Басерга (Швейцария) +32,3 (0)