Итальянец Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Оберхофе (Германия).

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 1,7 секунды. Он допустил один промах.

Второе место занял немец Филипп Наврат, отстав от лидера на 13,2 секунды и допустив также один промах. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,1 и один промах).

В зачете спринтеров после четырех гонок из семи Джакомель лидирует с 234 очками, в тройке также идут норвежец Йохан Олав Ботн (200) и француз Эрик Перро (191).