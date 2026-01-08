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8 января, 15:45

Итальянец Джакомель выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Руслан Минаев

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Оберхофе (Германия).

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 1,7 секунды. Он допустил один промах.

Второе место занял немец Филипп Наврат, отстав от лидера на 13,2 секунды и допустив также один промах. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+25,1 и один промах).

В зачете спринтеров после четырех гонок из семи Джакомель лидирует с 234 очками, в тройке также идут норвежец Йохан Олав Ботн (200) и француз Эрик Перро (191).

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Йохан Олав Ботн
Йоханнес Дале
Томмазо Джакомель
Филипп Наврат
Эрик Перро
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