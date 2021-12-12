Мужская эстафета на Кубке мира: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 13.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Следить за ходом мужской эстафеты можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Мужская эстафета на Кубка мира в Хохфильцене. Онлайн