Мужская эстафета на Кубке мира: где смотреть и во сколько начало
12:05
Сегодня, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 13.45 по московскому времени.
Состав сборной России: Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Следить за ходом мужской эстафеты можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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