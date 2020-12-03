Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. В тройку вошла ее младшая сестра Эльвира Эберг. Между ними расположилась француженка Анаис Шевалье.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая десятое место.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 21.11,5 (0 шт. кругов)

2. Анаис Шевалье (Франция) — отставание 9,6 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,9 (1)

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