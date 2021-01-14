Кубок мира по биатлону, женский спринт: где смотреть трансляцию, во сколько начало гонки

Сегодня, 14 января, в Оберхофе состоится женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало — в 16.15 (мск).

Сборную России на этом старте представят Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Екатерина Носкова.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского спринта