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Кубок мира по биатлону, женский спринт: где смотреть трансляцию, во сколько начало гонки

14:45
Лариса Куклина. Фото Reuters
Лариса Куклина. Фото Reuters

Сегодня, 14 января, в Оберхофе состоится женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало — в 16.15 (мск).

Сборную России на этом старте представят Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Екатерина Носкова.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского спринта

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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