Миронова — о жалобах Павловой: «Не понимаю, о чем речь»
20:21
Биатлонистка сборной России Светлана Миронова поделилась впечатлением от выступления на этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка стала лучшей из россиянок, заняв 10-е место.
— Сегодня мне гонка понравилась больше, потому что я понимала в каком состоянии, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Удалось отработать по максимуму. Обидный промах на стойке, я поторопилась, уже убегала. Обидно.
— Павлова жаловалась на атмосферу и говорила, что ей некомфортно.
— Не понимаю, о чем речь. С моего взгляда, атмосфера дружелюбная, все общаемся. Для меня все комфортно, все хорошо.
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