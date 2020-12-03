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Миронова — о жалобах Павловой: «Не понимаю, о чем речь»

20:21
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Биатлонистка сборной России Светлана Миронова поделилась впечатлением от выступления на этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка стала лучшей из россиянок, заняв 10-е место.

Евгения Павлова.Павлова: «Не знаю, что происходит! Спросите Волкова, он тренер! Мне некомфортно!»

— Сегодня мне гонка понравилась больше, потому что я понимала в каком состоянии, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Удалось отработать по максимуму. Обидный промах на стойке, я поторопилась, уже убегала. Обидно.

— Павлова жаловалась на атмосферу и говорила, что ей некомфортно.

— Не понимаю, о чем речь. С моего взгляда, атмосфера дружелюбная, все общаемся. Для меня все комфортно, все хорошо.

Кубок мира по биатлону

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