Казакевич довольна выступлением в спринте в Контиолахти

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич осталась довольна выступлением на этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка заняла 13-е место и стала лучшей среди россиянок ходом.

— Хочу сказать спасибо тренерам, сервисменам, всем, кто помогал мне, — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». — Сегодня была необычная погода. Было тихо, потом пошел снег. В целом мне гонка удалась.

Всегда есть куда расти, вы уже по этой гонке видели: одно неловкое движение — минус два-три места, так что нужно улучшать показатели.