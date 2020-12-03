Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Казакевич довольна выступлением в спринте в Контиолахти

20:01
Теги:

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич осталась довольна выступлением на этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка заняла 13-е место и стала лучшей среди россиянок ходом.

— Хочу сказать спасибо тренерам, сервисменам, всем, кто помогал мне, — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». — Сегодня была необычная погода. Было тихо, потом пошел снег. В целом мне гонка удалась.

Всегда есть куда расти, вы уже по этой гонке видели: одно неловкое движение — минус два-три места, так что нужно улучшать показатели.

Кубок мира по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир