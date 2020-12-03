Казакевич довольна выступлением в спринте в Контиолахти
20:01
Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич осталась довольна выступлением на этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка заняла 13-е место и стала лучшей среди россиянок ходом.
— Хочу сказать спасибо тренерам, сервисменам, всем, кто помогал мне, — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». — Сегодня была необычная погода. Было тихо, потом пошел снег. В целом мне гонка удалась.
Всегда есть куда расти, вы уже по этой гонке видели: одно неловкое движение — минус два-три места, так что нужно улучшать показатели.
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