Ханна Эберг: «В нынешней ситуации сложно что-то планировать на сезон»

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Эберг выиграла гонку и лидирует в общем зачете.

— Очень довольна своей гонкой, — сказала Эберг в эфире «Матч ТВ». — По поводу планов на сезон, в нынешней ситуации, сложно что-то планировать, нужно выступать поступательно. И логичнее всего выкладываться здесь и сейчас. Я проделала хорошую работу летом.

Также Эберг порадовалась за свою сестру Эльвиру, которая заняла в гонке третье место, и отметила, что им нравится тренироваться вместе.