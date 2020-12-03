Ханна Эберг: «В нынешней ситуации сложно что-то планировать на сезон»
19:54
Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Эберг выиграла гонку и лидирует в общем зачете.
— Очень довольна своей гонкой, — сказала Эберг в эфире «Матч ТВ». — По поводу планов на сезон, в нынешней ситуации, сложно что-то планировать, нужно выступать поступательно. И логичнее всего выкладываться здесь и сейчас. Я проделала хорошую работу летом.
Также Эберг порадовалась за свою сестру Эльвиру, которая заняла в гонке третье место, и отметила, что им нравится тренироваться вместе.
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