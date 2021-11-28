Кубок мира по биатлону, женский спринт: где смотреть и во сколько начало
12:00
В воскресенье, 28 ноября, состоится женский спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 13.00 по московскому времени.
Состав сборной России на гонку: Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.
Прямая видеотрансляция женского спринта — по этой ссылке.
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