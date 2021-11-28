Кубок мира по биатлону, женский спринт: где смотреть и во сколько начало

В воскресенье, 28 ноября, состоится женский спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Состав сборной России на гонку: Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.

Прямая видеотрансляция женского спринта — по этой ссылке.