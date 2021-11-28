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Кубок мира по биатлону, женский спринт: где смотреть и во сколько начало

12:00
Лариса Куклина. Фото IBU
Лариса Куклина. Фото IBU
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В воскресенье, 28 ноября, состоится женский спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Состав сборной России на гонку: Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Казакевич.

Прямая видеотрансляция женского спринта — по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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