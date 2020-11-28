Кубок мира по биатлону: видеотрансляция женской индивидуальной гонки

28 ноября в Контиолахти пройдет женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира, начало — в 16.20 (мск).

В составе сборной России стартуют: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки