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Кубок мира по биатлону: видеотрансляция женской индивидуальной гонки

15:45
Светлана Миронова. Фото AFP
Светлана Миронова. Фото AFP
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28 ноября в Контиолахти пройдет женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира, начало — в 16.20 (мск).

В составе сборной России стартуют: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки

Кубок мира по биатлону

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