Кубок мира по биатлону: видеотрансляция женской индивидуальной гонки
15:45
28 ноября в Контиолахти пройдет женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира, начало — в 16.20 (мск).
В составе сборной России стартуют: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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