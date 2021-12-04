Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
13:30
В субботу, 4 декабря, состоится женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 15.00 по московскому времени.
Состав сборной России на гонку: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.
Зачет Кубка мира можно посмотреть здесь.
Прямая видеотрансляция женской гонки преследования — по этой ссылке.
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