Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 4 декабря, состоится женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Состав сборной России на гонку: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.

Зачет Кубка мира можно посмотреть здесь.

Прямая видеотрансляция женской гонки преследования — по этой ссылке.