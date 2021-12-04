Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

13:30
Светлана Миронова. Фото Instagram
Светлана Миронова. Фото Instagram
Теги:

В субботу, 4 декабря, состоится женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Состав сборной России на гонку: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.

Зачет Кубка мира можно посмотреть здесь.

Прямая видеотрансляция женской гонки преследования — по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Врач назвала опасную для жизни температуру тела
0