Кубок мира по биатлону, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

5 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет первый командный старт у женщин. В воскресенье пройдет пройдет женская эстафета. Начало — в 14.35 (мск).

За сборную России выступят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Прямая видеотрансляция женской эстафеты — по этой ссылке.

В общем зачете лидирует австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.

Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.