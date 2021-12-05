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Кубок мира по биатлону, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

13:00
Лариса Куклина. Фото AFP
Лариса Куклина. Фото AFP
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5 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет первый командный старт у женщин. В воскресенье пройдет пройдет женская эстафета. Начало — в 14.35 (мск).

Первый командный старт сезона у&nbsp;женщин&nbsp;&mdash; следим за&nbsp;нашими. Женская эстафета на этапе Кубка мира в Эстерсунде: онлайн-трансляция

За сборную России выступят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Прямая видеотрансляция женской эстафеты — по этой ссылке.

В общем зачете лидирует австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.

Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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