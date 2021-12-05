Кубок мира по биатлону, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
16:00
В воскресенье, 5 декабря, на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет мужская гонка преследования. Начало — 17:15.
За сборную России выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Карим Халили и Василий Томшин.
Прямая видеотрансляция мужской гонки преследования — по этой ссылке.
Зачет Кубка мира и календарь/результаты Кубка мира сезона-2021/22.
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