Кубок мира по биатлону, женская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало
14:45
Сегодня, 17 января, в Оберхофе состоится женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Начало — в 16.15 (мск).
Сборную России на этом старте представят Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Татьяна Акимова.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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