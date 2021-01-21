Кубок мира по биатлону, женская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 17 января, в Оберхофе состоится женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону. Начало — в 16.15 (мск).

Сборную России на этом старте представят Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Татьяна Акимова.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки