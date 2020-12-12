Фийон Майе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, россияне вне топ-10

Француз Кантен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Вторым стал его соотечественник Эмильен Жаклен, тройку замкнул победитель спринта Йоханнес Дале.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место. Лидер сборной Александр Логинов допустил три промаха и не вошел в топ-20.

Российские биатлонисты остаются без подиумов на этапах Кубка мира 31 гонку подряд.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 32.38,7 (0 шт. кругов)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 49,5 (2)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 58,0 (3)

5. Фабьен Клод (Франция) — 1.10,2 (3)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 1.18,1 (1)...

14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.05,1 (1)...

19. Матвей Елисеев (Россия) — 2.19,7 (2)...

21. Александр Логинов (Россия) — 2.20,8 (4)..

24. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.23,3 (2)...

31. Антон Бабиков (Россия) — 2.41,6 (0)