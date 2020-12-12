Фийон Майе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, россияне вне топ-10
Француз Кантен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Вторым стал его соотечественник Эмильен Жаклен, тройку замкнул победитель спринта Йоханнес Дале.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место. Лидер сборной Александр Логинов допустил три промаха и не вошел в топ-20.
Российские биатлонисты остаются без подиумов на этапах Кубка мира 31 гонку подряд.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
3-й этап
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 32.38,7 (0 шт. кругов)
2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (0)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 49,5 (2)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 58,0 (3)
5. Фабьен Клод (Франция) — 1.10,2 (3)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 1.18,1 (1)...
14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.05,1 (1)...
19. Матвей Елисеев (Россия) — 2.19,7 (2)...
21. Александр Логинов (Россия) — 2.20,8 (4)..
24. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.23,3 (2)...
31. Антон Бабиков (Россия) — 2.41,6 (0)
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