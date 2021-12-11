Кубок мира по биатлону, гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
13:15
В субботу, 11 декабря, на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования.
За сборную России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.
Начало — 14:15. Прямая видеотрансляция мужской гонки преследования — по этой ссылке.
Третий этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Хохфильцене: основная информация
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