Кубок мира по биатлону: видеотрансляция женского спринта

3 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдет женский спринт (7,5 км) в рамках второго этапа Кубка мира. Гонка начнется в 18.10 (мск).

В составе сборной России выйдут: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева — 89-й.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского спринта