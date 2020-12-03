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Кубок мира по биатлону: видеотрансляция женского спринта

17:40
Евгения Павлова. Фото AFP
Евгения Павлова. Фото AFP
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3 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдет женский спринт (7,5 км) в рамках второго этапа Кубка мира. Гонка начнется в 18.10 (мск).

В составе сборной России выйдут: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева — 89-й.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского спринта

Кубок мира по биатлону

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