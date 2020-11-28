Кубок мира по биатлону: видеотрансляция мужской индивидуальной гонки
12:25
Сегодня, 28 ноября, в Контиолахти (Финляндия) пройдет индивидуальная гонка среди мужчин в рамках первого этапа Кубка мира. Она начнется в 13.00 (мск).
В составе сборной России выйдут на старт: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко. Антон Бабиков и Евгений Гараничев не смогут принять участие в гонке, так как находятся на карантине.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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