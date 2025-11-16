Биатлон
Сегодня, 14:45

Бене поедет на Кубок мира в Эстерсунд в составе сборной Франции

Анастасия Пилипенко

Французская биатлонистка Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде. Ранее она выиграла спринт на отборочном турнире своей сборной в Бессане, а 16 ноября заняла четвертое место в масс-старте.

По итогам прошлого сезона места на Кубке мира гарантировали себе Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон, Лу Жанмонно и Жанна Ришар.

Окончательный состав определится после спринта 18 ноября.

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 25 ноября по 3 декабря.

