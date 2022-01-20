Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:28

Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве, Халили — третий

Евгений Петров
Корреспондент
Антон Бабиков.
Фото Getty Images

Победителем мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) стал россиянин Антон Бабиков.

Результат россиянина — 49 минут и 46,8 секунды. Он провел гонку без промахов. Бабиков не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Он находится в списке запасных.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе. Он допустил два промаха и отстал на 9,7 секунды. На третьей позиции еще один россиянин, Карим Халили, который промахнулся один раз и проиграл победителю 48,5 секунды.

Россияне Даниил Серохвостов и Максим Цветков пропустили индивидуальную гонку в связи с подготовкой к Олимпиаде. По ходу гонки еще один представитель России Александр Поварницын сошел с дистанции, допустив восемь промахов на трех рубежах.

Антон Бабиков
Карим Халили
Тарьей Бе
25
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поварницын допустил пять промахов на первой стрельбе на этапе Кубке мира в Антхольце

Поварницын сошел с индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости