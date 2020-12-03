Бабиков прокомментировал свою первую гонку после самоизоляции

Российский биатлонист Антон Бабиков высказался по поводу выступления в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянин занял с двумя промахами 55-е место. Гонка стала для него первой после самоизоляции: ранее биатлонист сдал сомнительный тест на коронавирус.

— Не назвал бы выступление удовольствием, — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ». — Но нельзя сказать, что я был разочарован. Некоторые задачи удалось реализовать, но всегда хочется большего. Я проходил изоляцию бессимптомно, на кровати не лежал, занимался, но потеря формы определенно была.

Будем надеяться, я все же болел, выработал иммунитет, а то если это был ложноположительный тест, то вся изоляция была зря.