Бабиков: «На эстафете точно вывернусь наизнанку»

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянин занял 52-е место.

— Про стрельбу вообще не стал бы говорить, особенно в каком-то хорошем качестве, — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Никуда не торопился, ошибки можно уже анализировать, ничего суперстрашного не вижу. Физическая форма? Все не так катастрофично, нужно немного вывернуть себя.

Бежал в комфортной зоне. Просто видел, что рваться и пытаться чуть-чуть быстрее бежать не было смысла.

Если мне доверят эстафету, там точно вывернусь наизнанку, буду терпеть за кем угодно. Постараюсь сделать все, что могу.