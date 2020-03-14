Российский биатлонист Антон Шипулин поддержал решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру. Фуркад сегодня провел последнюю гонку в карьере, победив в пасьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

— У меня давно было предчувствие, что в этом году Фуркад закончит, — сказал Шипулин. — Считаю, он все правильно сделал. Ему на пятки наступают соперники из своей же команды, а самые яркие годы, наверное, уже позади. Можно было, конечно, еще помучить себя и бегать дальше. Но с каждым годом все было бы только хуже. (Наталья Марьянчик)

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