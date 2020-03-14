Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с дисквалификацией за допинг экс-партнера по команде Евгения Устюгова. Устюгов был обвинен в нарушении антидопинговых правил, его результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы, таким образом, российская сборная лишается золота в эстафете. Вместе с Устюговым гонку бежали Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.

— Я сильно переживаю ту ситуацию, — сказал Шипулин. — Хотел бы помочь Евгению, предлагал ему адвокатов, но он сказал, что его делом и так занимаются грамотные специалисты. Сам подать иск и участвовать в процессе я тоже не имею права. Так что остается только ждать и верить в благополучный исход.

— Вы в него верите?

— Конечно. Надежда связана с тем, что положительных проб не было. По словам адвокатов, все строится на показаниях Родченкова и базе LIMS. Поэтому шансы есть. По крайней мере, я очень хочу в это верить. (Наталья Марьянчик)

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