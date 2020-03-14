Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин высказался по поводу возможного завершения карьеры нынешним лидером национальной команды Александром Логиновым.

— Вам понятны мысли Логинова о завершении карьеры? Со стороны это выглядит странно: одно дело вы закончили после аналогичного полицейского рейда, уже имея за плечами титул олимпийского чемпиона и в возрасте за 30. И другое — Логинов, в расцвете сил, только что став чемпионом мира. Как можно в такой момент взять и уйти?

— Я закончил не после полицейского рейда, а по стечению нескольких обстоятельств. Что касается Саши, давайте будем честны: ему уже 28 лет. Это возраст, когда пора задумываться о том, что молодые соперники быстрее восстанавливаются, лучше адаптируются к каким-то трассам. Мы не можем ему приказать, у него своя голова на плечах. Что бы он ни решил, к этому нужно отнестись с уважением.

— Вы принимаете его упорное молчание по поводу допингового прошлого?

— Скрывать не буду, мы это обсуждали. Но тут, опять же, решать самому Саше. Это только его жизнь. (Наталья Марьянчик)

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