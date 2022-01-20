Анна Богалий: «Ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия). Победу одержал россиянин Антон Бабиков.

«Я ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то! — цитирует Богалий «Чемпионат.com». — Участник прошлых Олимпийских игр, человек, который всегда хорошо стреляет. Да, у него была провальная гонка, но сейчас он показывает результат.

Конечно, он мог бы поехать на Олимпийские игры в основном составе. Но это головная боль тренеров".

Третье место занял еще один представитель России, Карим Халили.