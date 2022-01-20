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Анна Богалий: «Ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то»

Евгений Петров
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия). Победу одержал россиянин Антон Бабиков.

«Я ждала золота от Бабикова — он же не новичок какой-то! — цитирует Богалий «Чемпионат.com». — Участник прошлых Олимпийских игр, человек, который всегда хорошо стреляет. Да, у него была провальная гонка, но сейчас он показывает результат.

Конечно, он мог бы поехать на Олимпийские игры в основном составе. Но это головная боль тренеров".

Третье место занял еще один представитель России, Карим Халили.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4582175-bogalij-zhdala-zolota-ot-babikova-on-zhe-ne-novichok-kakoj-to.html
Анна Богалий
Антон Бабиков
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