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Анфиса Резцова: «Верните советскую методику. Нашему биатлону нужна реформа!»

18:53
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Россияне заняли четвертое место в мужской эстафете. Победителями стали французы.

«Ничего не получается! Что-то мы не дорабатываем, какой-то злой рок. Девчонки были на девятнадцатом месте... О чем тут говорить? У нас нарушена система подготовки. Верните советскую методику! А то сейчас все грамотные, ничего не слушают. Мы уже забыли о постоянных медалях. Да и у Майгурова все так, как и у Драчева. Нашему биатлону нужна реформа! Перед Олимпиадой это делать сложно, но на следующие четыре года обязательно нужно менять многое, если не все. А то приходят и обещают, а ничего не меняется», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Кирилл Стрельцов показал себя очень слабо в эстафете.

(Владислав Флегонтов)

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