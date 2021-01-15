Анфиса Резцова: «Верните советскую методику. Нашему биатлону нужна реформа!»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Россияне заняли четвертое место в мужской эстафете. Победителями стали французы.

«Ничего не получается! Что-то мы не дорабатываем, какой-то злой рок. Девчонки были на девятнадцатом месте... О чем тут говорить? У нас нарушена система подготовки. Верните советскую методику! А то сейчас все грамотные, ничего не слушают. Мы уже забыли о постоянных медалях. Да и у Майгурова все так, как и у Драчева. Нашему биатлону нужна реформа! Перед Олимпиадой это делать сложно, но на следующие четыре года обязательно нужно менять многое, если не все. А то приходят и обещают, а ничего не меняется», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Кирилл Стрельцов показал себя очень слабо в эстафете.

(Владислав Флегонтов)