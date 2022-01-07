Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала корреспонденту «СЭ» выступление россиянок в женском спринте этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Кристина Резцова, дочь Анфисы Резцовой, заняла седьмое место в спринте, который прошел 7 января.

«Думаю, что Кристина не особо расстроилась, ничего страшного не произошло. Она знает все свои ошибки, их было не очень много сегодня, Крис будет усердно работать над ними. На погоду списывать не нужно, она сегодня была хорошей. Сегодня Кристину подвела стрельба. Она начала стрелять не в своем ритме, торопилась, из-за этого допустила ошибки, потом выдохнула и все получилось.

Выступление Нигматуллиной? Я не могу понять, как она пробежала один круг вместо двух, очень грубая ошибка. Обидно, она наказала сама себя. В целом я считаю, что девчонки выступили плохо сегодня. Мужчины сегодня порадовали, а девчонки все, кроме Резцовой, провалились. Что-то странное происходит с командой. Нет ни хорошего хода, ни стрельбы. Все претензии к Шашилову! Губерниев ему задает нормальные вопросы, пытается выяснить, почему результата нет. А у того все хорошо, никаких проблем нет. Так нельзя!" - сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Первой в спринте этапа Кубка мира в Оберхофе стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жули Симон.