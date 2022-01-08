Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на результаты россиян в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Сегодня у нашей команды был далеко не самый сильный состав. Хочу всем ребятам отдать должное, все наши спортсмены показали почти свой максимум сегодня. Наверное, именно в таком составе пятое место — это потолок для нашей сборной. Только Поварницын чуть-чуть расстроил, он мог выступить лучше. В целом, могу оценить выступление сборной России сегодня на твердую четверочку. Нормально! Никто не разочаровал, примерно такого результата я и ожидала», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 8 января, сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В составе российской команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Победила сборная Норвегии, за которую выступали Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ингрид Таннреволь и Марта Ройселанн.