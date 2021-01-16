Анфиса Резцова назвала успехом четвертое место женской сборной России в эстафете

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Россиянки стали четвертыми, первое место — у Германии. Сборная Белоруссии — вторая.

— Не буду ничего комментировать, но девчонки молодцы! Четвертое место них — это успех! Мои пожелания — чтобы они в дальнейшем попадали в призы, — сказала Резцова в комментарии «СЭ».

Ранее бывшая биатлонистка Анна Богалий заявила, что в целом осталась довольна результатами эстафеты.

(Константин Колмаков)