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Анфиса Резцова — о выступлении дочери на Кубке мира: «Она будет лучшей на следующем этапе»

14:34
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление дочери Кристины Резцовой на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Моя доченька самая лучшая! Она будет лучшей на следующем этапе. Другие спортсмены меня не интересуют. Уверена, что она поедет на Олимпиаду и сможет завоевать там медали. Я уже говорила, что она будет третьей», — сказала Резцова «СЭ».

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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