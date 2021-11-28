Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление дочери Кристины Резцовой на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Моя доченька самая лучшая! Она будет лучшей на следующем этапе. Другие спортсмены меня не интересуют. Уверена, что она поедет на Олимпиаду и сможет завоевать там медали. Я уже говорила, что она будет третьей», — сказала Резцова «СЭ».

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.