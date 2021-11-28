Анфиса Резцова — о выступлении дочери на Кубке мира: «Она будет лучшей на следующем этапе»
14:34
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление дочери Кристины Резцовой на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Моя доченька самая лучшая! Она будет лучшей на следующем этапе. Другие спортсмены меня не интересуют. Уверена, что она поедет на Олимпиаду и сможет завоевать там медали. Я уже говорила, что она будет третьей», — сказала Резцова «СЭ».
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов. Кристина Резцова заняла 33-е место с отставанием от победительницы на 01.36,9.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю