Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» победу российской сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Долгожданное событие, порадовали, — сказала Резцова «СЭ». — Будем надеяться, что теперь результаты пойдут в гору. Сезон еще в самом разгаре, поэтому отрадно! Я не то, что ожидала этого триумфа, но очень хотелось этого, говорила уже: «начните же прорываться, хоть чуть-чуть». Я всегда ожидаю от нашей команды успехов.

Ребята действительно порадовали. Думаю, лучшие результаты еще будут. Настроение подняли, желаю им в дальнейшем таких же выступлений, буду болеть и переживать. Не все у нас еще потеряно, надежда никогда не умирает.

Сборная России по биатлону прервала серию из 43 гонок подряд без попаданий на пьедестал на этапах Кубка мира.

(Сергей Федоров)