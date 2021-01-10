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Анфиса Резцова — о победе в смешанной эстафете: «У нас еще не все потеряно! Ребята порадовали»

15:08
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов
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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» победу российской сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Долгожданное событие, порадовали, — сказала Резцова «СЭ». — Будем надеяться, что теперь результаты пойдут в гору. Сезон еще в самом разгаре, поэтому отрадно! Я не то, что ожидала этого триумфа, но очень хотелось этого, говорила уже: «начните же прорываться, хоть чуть-чуть». Я всегда ожидаю от нашей команды успехов.

Ребята действительно порадовали. Думаю, лучшие результаты еще будут. Настроение подняли, желаю им в дальнейшем таких же выступлений, буду болеть и переживать. Не все у нас еще потеряно, надежда никогда не умирает.

Сборная России по биатлону прервала серию из 43 гонок подряд без попаданий на пьедестал на этапах Кубка мира.

(Сергей Федоров)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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