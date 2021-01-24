Анфиса Резцова о мужском масс-старте: «Сегодня как-то грустно»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19-е место.

«Логинов 19-й? Ближайший? Ничего себе! После женской победы что-то грустновато. Жалко. Саня так хорошо первую гонку пробежал, а эстафету завалил. И сегодня как-то грустно. Но хоть девчонки порадовали. Отдулись за всех — и за себя, и за того парня!»

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

(Константин Колмаков)