Анфиса Резцова о мужском масс-старте: «Сегодня как-то грустно»
18:14
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19-е место.
«Логинов 19-й? Ближайший? Ничего себе! После женской победы что-то грустновато. Жалко. Саня так хорошо первую гонку пробежал, а эстафету завалил. И сегодня как-то грустно. Но хоть девчонки порадовали. Отдулись за всех — и за себя, и за того парня!»
Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.
(Константин Колмаков)
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